券商APP連線異常 因台固、中華電信網路互連斷訊

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（中央社記者蘇思云台北29日電）多家券商APP昨天上午出現連線異常，NCC表示，主要是台固跟中華電信網路互連部分，因啟動防護機制產生斷訊，雙方應該協議合理的保護機制，遇到異常情況也應立即溝通，要求2家業者提出改善計畫。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。昨天上午10時左右，多家券商APP的用戶抱怨連線異常無法下單，媒體關注網路連線異常原因為何。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，今天已經請台固、中華電信到會說明，昨天發生網路斷訊不是雙方設備故障或停電造成，是因為電信業者網路啟動保護機制造成。中華電信為保護網路避免遭受攻擊，有設定相關上限，中華電信昨天監測台固路由筆數逾上限值6000筆，因此在昨天上午9時58分啟動保護機制，台固路由器因此中斷通訊。

翁柏宗表示，事件影響時間為昨天上午9時58分到10時35分，主要是企業用戶受影響，目前台固收到135件相關申訴案。由於各業者網路資源、保護機制都不相同，彼此應協議合理的保護機制、加強網路監測，遇到異常狀況，也應立即雙向聯繫溝通。

翁柏宗表示，這類機制除了自動化判定外，應該還要適當加入再檢核的機制，避免再度發生類似情況，NCC今天也要求台固跟中華電信要再提出改善計畫。

至於是否牽涉月租費減收議題，NCC官員表示，這次事件不是用手機、家裡固網無法連上基地台，問題是台固跟中華電信網路互連部分，因啟動防護機制產生訊務斷訊，加上影響時間較短，應沒有減收月租費議題，不過，企業端要視各自契約內容為主。（編輯：張均懋）1110629