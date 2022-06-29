台股連二跌 法人：低點搶反彈、長線待利空出盡

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（中央社記者潘智義台北29日電）台股在27日反彈244.69點後，連續兩天分別下跌108.09點及199.79點。法人認為，美國勞動部7月中公布消費者物價指數前，仍可望有短線低點搶反彈機會，但長線布局仍待利空出盡。

台股今天在電子股走弱及長榮除息開高走低下，終場大跌199.79點，跌幅1.29%，收在15240.13點，跌破5日均線15341點位置，成交值新台幣2434.65億元，加計盤後交易約2486.19億元，8大類股全面收黑。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股弱勢反彈，加上上檔壓力仍重，上週的波段低點15100點恐怕仍非低點，往下探底機率不低。

黃國偉指出，7月陸續公布的上市櫃公司上半年財報、法人說明會等利空將陸續出現，市場對於俄烏戰事、中國封控導至財報不佳的現象固然已知，但程度還有待釐清，利空引發個股跌勢也關係台股整體走向。

他表示，美國7月中公布的消費者物價指數（CPI）將先影響股市，接著下旬美國聯邦準備理事會（Fed）召開利率會議，升息結果將再一次成為股市走向分水嶺，且CPI公布時間點正好與台灣上市櫃公司公布6月營收、上半年財報、台積電等重量級電子公司法人說明會時間相近，利空因素也將交互影響。

他認為，上週反彈可能告一段落，投資人可等待另一底部形成，但持股低的投資人仍可搶反彈，等相對低點出現，先短線布局，再等長線投資時點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪指出，美國經濟數據不佳，造成美股下殺，引發台股今天連動；儘管科技股跌勢較重，但只要美股道瓊、標準普爾兩綜合指數反彈格局未變，台股仍有機會續彈。

蔡明翰認為，從時間點來看，美股因高通膨疑慮在6月拉回，美國勞動部7月中公布6月CPI數據前，應是利空的空窗期，台股仍有反彈機會；至於中國封控對上市櫃公司財報的衝擊，應多已利空出盡，美國CPI數據才是觀察重點。（編輯：張良知）1110629