台泥DAKA再生資源利用中心上梁 估2023年底開放

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（中央社記者賴言曦台北30日電）台泥今天在花蓮和平水泥廠舉行DAKA 2週年暨再生資源利用中心上梁儀式；台泥表示，再生資源利用中心完工後，將在2023年底對外開放，設備部分預計會在2023年6月協助處理花蓮垃圾。

為打造世界級DAKA再生資源利用中心，台泥表示，設備方面使用日本川崎重工最先進的設計，投入超過新台幣40億元經費，委託世界十大設計事務所KPF規劃設計，並獲2021年A&D國際設計大獎；預計2023年底完工後，每天最多可以處理200噸垃圾。

台泥也提到，目前在台泥DAKA園區已有建置結合太陽能的新世代電動車充電站，未來全台最大容量的儲能案場也將在花蓮和平工業區。

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台泥董事長張安平透過新聞稿表示，要做到好山好水好生活跟好經濟，需要企業跟鄰居一起合作，加上有好的地方政府支持，才能夠完成，缺任何一樣都做不出來。

台泥指出，DAKA再生資源利用中心開始運轉後，將在園區設置24小時數據看板，提供外界檢視，也會設立環保電話專線傾聽民意。另外，在DAKA 2週年之際，台泥也開設每天往返和平村到花蓮市區的「和平村關懷巴士」，並設立宅配修服務中心，協助和平村長輩或有需要的家庭進行水電修繕。（編輯：張均懋）1110630