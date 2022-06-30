搶電動車商機 新南向線上拓銷團衝83廠洽談

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）各國陸續訂定禁售燃油車大限，為協助台灣電動車業者搶占新南向國家商機，經濟部國際貿易局主辦新南向電動車暨車用智慧產品線上拓銷團，吸引9國55家廠商參與，完成83場洽談，報名買主數較去年倍增。

執行單位外貿協會指出，因台灣廠商電動車實力，獲新南向國家買主信任，29日辦理完成的「2022年新南向電動車暨車用智慧產品線上拓銷團」，報名買主數較去年倍增。

貿協表示，藉由此次拓銷團展現台灣電動車製造能量與車用智慧產品實力，獲新南向國家買主肯定及積極洽詢，包括創奕的電動巴士整車解決方案，已在印尼建立實績，透過這次活動，擴大至泰國、馬來西亞、菲律賓等國布局。

此外，包含有量的電池產品獲得新南向國家電動車與儲能廠爭相與之洽談，印度與越南電動機車製造商，評估未來導入有量的動力電池芯的可行性；不只電動車，也有買主詢問電池在資料中心、無人搬運車、機器人應用，可將有量產品推薦給更多元的廠商。

至於康訊科技的GPS產品，成功吸引包括紐西蘭最大GPS代理商。紐商表示，由於紐澳地廣人稀，GPS產品需求大，另希望引進容易安裝、具診斷系統（OBD）的車用GPS產品。

貿協也提及，搭上全球車輛電動化與智慧化的新趨勢，新南向國家積極開發電動車產業，各國政府紛紛提出推動電動車產業政策，如東協最大汽車生產國泰國，訂下2030年電動車要占汽車產量50%目標，並在2035年禁售燃油車。

印尼則擬定2025年電動車銷售占全年比例20%，加上當地富含電池所用的原料如鎳、鈷、錳等，吸引國際大廠到當地設廠生產。

印度政府的「第二期加速油電混合車輛製造計畫」（FAME II）以電池能量儲存量為補貼依據，要求符合自製率規定，以高關稅與廣大市場促使外商在印度設廠，尤其是電動車核心的動力電池製造。

貿協也預告，今年仍有一系列電動車及車用產品拓銷活動，包括10月「2022年德國電動車展－台灣電動車解決方案主題館」、「2022美國台灣形象展－智慧車輛主題館」、11月「2022年美國汽車售後服務零配件展（AAPEX）」等，持續協助台灣廠商開拓國際商機。（編輯：翟思嘉）1110630