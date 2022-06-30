NCC擬捐25億成立專責機構 通知平台下架違法內容

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（中央社記者蘇思云台北30日電）NCC通過數位中介服務法草案，除了平台自律機制外，也規劃另外捐助新台幣25億元成立專責機構，建立一個公私協力的平台，協助通知數位平台下架違法內容。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天公告「數位中介服務法」草案，後續對外公告總條文，草案規範對象分成5大類型，包括臉書、YouTube等都可能納管，如果違反相關義務將開罰。

根據草案內容，在違法內容處理部分，可以分成2種模式，第一是個人模式，也設計有認證舉報者機制。舉例而言，民眾在臉書貼文發現違法內容，以個人身分向臉書檢舉，同時附上可能違法理由、內容所在網址等資訊。

再來，臉書依照服務使用條款、或是法院判決來做判斷，若後續下架內容，臉書要告知檢舉人跟被檢舉人原因，同時也要把被移除的資訊另外放在一個共同資料庫，以強化透明度。

第二是政府模式，部會機關可以透過向法院聲請資訊限制令或是緊急限制令方式，由法院來裁定是否核發限制令；若法院裁定前，相關主管機關認定資訊為謠言或不實訊息且違法，可以向平台要求把資訊暫時加註警示處分（並非下架）。後續如果法院核發限制令，平台業者再配合辦理下架違法內容。

根據草案，NCC另外規劃捐助25億元成立專責機構，性質為財團法人，也會設置維運基金，引入公民團體、學者專家、政府機關、平台業者等共同參與，採公私協力形式。專責機構設董事會，設董事5人至15人，其中1人為董事長。

NCC官員告訴中央社記者，這個專責機構就像現在iWIN網路內容防護機構的「擴大版」，iWIN會通知平台下架違反兒少保護相關法令的網路內容，其未來規劃業務也包括協助快速通知平台下架違法內容；為增進網路新聞品質，可能跟其他第三方單位合作，建立優質新聞標章機制，平時也要建立標準作業流程等。

NCC官員解釋，專責機構主要處理引發社會大眾關注的案例，以及協助政府模式中幫忙通知平台的角色。違法內容有很多種，不實訊息只是其中一種類型，實際上僅有部分主管機關法規有規範不實訊息，像是傳染病防治法。

NCC發言人翁柏宗昨天在記者會上表示，草案主要精神是建立自由、安全及可信賴的數位環境，引入多方利害關係人共同維護網路環境。NCC不會認定哪些是違法內容，內容是否違法仍要回到實體主管部會做認定，像是疫情資訊可能是衛福部所管。

NCC表示，數位中介服務法草案將對外預告60天，後續也會辦理公開說明會及公聽會。（編輯：張均懋）1110630