民間參與公共建設商機逾2245億 十四張站開發受矚目

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（中央社記者張璦台北1日電）民參公共建設招商大會今天登場，釋出商機案源82件，投資金額超過新台幣2245億元，受矚案件包含新北環狀線十四張站暨南機廠土地開發案，規模逾新台幣520億元，招商結果預計明年第2季出爐。

本次釋出的82件商機案源中，依促進民間參與公共建設法辦理者共計46案，計畫規模約480億元，以交通建設9件、運動設施9件及文教設施7件，為案件數最多的前3名公共建設類別。

財政部次長莊翠雲表示，受矚個案包含教育部125億元「八德智慧健康創新園區BOT案」、國軍退除役官兵輔導委員會84億元「宜蘭榮民文化藝術館BOT案」，及行政院農業委員會57億元「嘉義市阿里山林業村BOT案」。

其中，八德智慧健康創新園區BOT案的基地區位在桃園市八德區，面積達2.6公頃，且相鄰桃園捷運綠線G01站，引進民間資源，以預防醫學和精準醫學為核心，滿足當地急重症醫療需求，並驅動生醫產業研發創新。

規劃單位台灣世曦工程顧問指出，此案開發經費以興建醫院和教研中心工程成本較高、約達115億元，醫療設備設施等約10億元；財務分析方面，自償率達103.65%，實質回收年期預計為營運後第44年。

同時，運用大眾捷運法等其他法規辦理引進民間投資的案件36件，計畫規模逾1765億元。個案計畫規模最大者為新北環狀線十四張站暨南機廠土地開發案，金額達520.14億元。

針對新北環狀線十四張站暨南機廠土地開發案，新北市捷運局指出，預計將在今年12月中旬結標，明年首季啟動評選，招商結果第2季出爐。

另外，投資規模達220億元的捷運萬大線金城機廠暨莒光站用地土地開發案，和183億元的高雄捷運O10/Y18衛武營站土地開發案，也備受關注。

財政部表示，今年各界參與招商大會非常踴躍，有知名開發建設公司或營造商、保險業、長照業、百貨零售業、科技業、銀行業及顧問等逾300人到場。

同時，配合高齡化社會需求，財政部與衛福部合作，在會中設置長照專區，提供相關案源資訊和諮詢服務，盼引導民間參與、投資長照建設，加速長照機構布建。（編輯：林淑媛）1110701