外資出走 6月淨匯出755億創9年同期新高
2022/7/5 22:46
（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會今天公布，外資5月才回頭淨匯入近27億美元，6月立刻轉向淨匯出，單月淨匯出25.37億美元，折合約新台幣755億元，創2014年以來同期最大淨匯出金額。
台股6月重挫1982.04點、跌幅達11.79%。根據金管會公布最新外資動向，整體外資在6月再度出逃，包含外資淨匯出25.36億美元及陸資淨匯出0.01億美元，整體外資單月淨匯出25.37億美元，創2014年同期以來最大淨匯出量。
整體外資在今年3月美國聯準會（Fed）啟動升息後即轉向匯出，3、4月合計淨匯出達115.79億美元，5月轉向淨匯入近27億美元，但6月再度呈現淨匯出。
若從累計餘額觀察，截至今年6月30日止，外資累計淨匯入餘額仍達2233.94億美元、陸資累計淨匯入餘額達0.277億美元，整體外資累計淨匯入餘額2234.217億美元，折合約新台幣6.65兆元資金動能。
今年截至6月30日止，外資累計賣超上市股票約新台幣8536.15億元、賣超上櫃股票約新台幣415.28億元；陸資累計賣超上市股票約新台幣9.08億元、賣超上櫃股票約新台幣2.45億元。（編輯：楊蘭軒）1110705
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