台積電主管跳槽英特爾 專家：競爭優勢不受撼動

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（中央社記者張建中新竹6日電）台積電設計架構管理部門副總經理Suk Lee於6月離職，跳槽英特爾。台積電對此不評論。產業專家認為，台積電要留意對手挖角的情況，不過競爭優勢應不致遭到撼動。

Suk Lee日前在領英（LinkedIn）宣布加入英特爾的消息，擔任生態系統技術副總經理。由於Suk Lee曾在台積電服務長達13年半，負責台積電開放創新平台（OIP）相關業務，他加入英特爾（Intel）的消息備受關注。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，英特爾有意拓展晶圓代工版圖，需整合相關週邊資源，Suk Lee的加入，應有助英特爾加速進程。

劉佩真說，台積電每名員工能夠獲得的資訊有限，1、2人出走，應不致撼動台積電整體競爭優勢，不過台積電還是要留意競爭對手挖角的情況。

劉佩真表示，英特爾主要問題在於製程技術要持續推進，此外，英特爾過去生產自家處理器產品為主，在代工業務上的摸索還是要有學習曲線，尤其在不跟客戶競爭方面，台積電具相對優勢。（編輯：郭無患）1110706