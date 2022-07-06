西安抗疫臨時性管控7天 力成：當地封裝廠影響不大

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）中國陝西省西安市COVID-19疫情擴散，全市今天起實施7天「臨時性管控」，半導體封測廠力成表示，對西安廠影響不大，將宿舍員工安排至酒店住宿分流管理。

中國本土疫情擴散，5日合計新增11例，且病例中有核酸樣本檢測結果證實為Omicron變種病毒BA.5.2分支，是中國已知的首起BA.5分支引發的本土疫情。

西安市今天凌晨零時起實施7天的「臨時性管控」措施，公共場所、宗教場所暫停開放，餐飲業暫停內用，大學校園封控管理，但不管制人員行動。

韓國三星（Samsung）在西安設有記憶體廠，此外美光（Micron）與力成合作在西安設封裝廠。

力成今天中午接受中央社記者電訪詢問表示，西安「臨時性管控」措施，對當地封裝廠影響不大，將宿舍員工安排至酒店住宿分流管理。

力成西安封裝廠員工人數大約1000多名，主要布局標準型記憶體封測業務。

根據年報資料，力成在2014年12月與美系記憶體大廠美光簽訂封裝投資合約，在西安市高新區設立封裝廠，2015年5月力成在西安成立半導體子公司。（編輯：趙蔚蘭）1110706