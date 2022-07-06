台股跌363.69點 失守萬四
2022/7/6 13:48
（中央社台北6日電）台北股市今天開低走低，收盤跌363.69點，為13985.51點，跌幅2.53%，成交金額新台幣2466.99億元。
加權指數開盤為14289.67點，盤中最高14319.32點，最低13985.51點；不含金融股指數11937.03點，跌305.81點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.61%、食品股持平、塑化股跌6.75%、紡織股跌1.25%、機電股跌2.37%、造紙股跌1.5%、營建股跌1.62%、金融股跌2.79%。
委買張數1853萬6304張，委賣張數1260萬7665張，成交張數670萬8526張。
收盤時上漲80家，下跌874家，持平34家。
成交量前5名個股為宏達電、元大台灣50反1、群創、期元大S&P原油反1、長榮。
漲幅前5名個股為倫飛、誠研、富邦媒、晉弘、聯傑。
跌幅前5名個股為期街口布蘭特正2、華孚、達興材料、波力-KY、定穎。1110706
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