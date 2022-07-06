國發會：台灣基本面佳 持續強化經濟韌性應對變局

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（中央社記者蘇思云台北6日電）全球通膨壓力升溫，加上疫情反覆、美國加速升息等因素，國際金融巿場近期持續震盪，台灣股匯巿也受波及。國發會今天喊話，強調台灣基本面佳，政府會持續強化經濟韌性以應對國際變局。

國發會今天晚間發布新聞稿，現階段台灣投資、出口、消費等實質面表現尚屬穩健，政府持續落實相關政策以確保經濟穩定。

在投資面部分，國發會表示，投資率繼去年創21年新高後，今年投資率可望達26.82%，是連續第2年突破26%。投資台灣3大方案再延續3年至2024年，預計未來3年將帶動9000億元投資。

出口面部分，台灣出口及外銷訂單今年1到5月年增率分別為20.1%及9.5%，累計金額都創歷史新高，其中，對美國、東協及歐洲出口都成長2成以上。

消費面部分，零售、餐飲營業額1到5月分別成長3.9%及4.3%，累計金額都創同期新高。國發會指出，全國疫情下朝向正常生活前進，消費動能將逐步回溫，7月也已啟動國旅補助，以促進內需。

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國發會表示，台灣近年在國際變局下展現強大韌性，成長動能已產生結構性翻轉，經濟成長率在疫情下是少數表現穩健的國家，瑞士洛桑管理學院（IMD）最新公布的「2022年IMD世界競爭力年報」，台灣排第7名，連續第4年進步，且為2013年以來最佳表現。

在美中貿易戰下，國發會指出，國內外持續加碼投資台灣，台灣出口表現屢創新高，並強化國際科技及數位合作。顯示因應國際變局，政府持續超前布局，不僅使國內經濟更穩固，也為協助全球供應鏈做出貢獻。（編輯：楊凱翔）1110706