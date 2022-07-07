台積電早盤股價回升8.5元 市值增加2204億元
2022/7/7 09:25（7/7 09:48 更新）
台積電7日股價止跌回升，早盤達新台幣444元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹7日電）美股收高，費城半導體指數上揚16.47點，漲幅約0.66%。台積電今天股價止跌回升，早盤達新台幣444元，上漲8.5元，市值增加2204億元。
美國聯邦準備理事會（Fed）公布上月會議紀要，美股全面收高，道瓊工業指數上漲69.86點，漲幅0.23%；那斯達克指數上漲39.61點，漲幅0.35%；費城半導體指數上揚16.47點，漲幅0.66%。
台積電美國存託憑證（ADR）走勢疲弱，收在75.56美元，下跌0.55美元，跌幅0.72%，市值3918.81億美元，居全球第13位。以台積電6日收盤價新台幣435.5元計，台積電ADR溢價約3.44%。
台積電今天股價止跌回升，早盤達444元，上漲8.5元，市值增加2204億元，攀升至11.51兆元，貢獻大盤約70點。
台積電法人說明會將於7月14日登場，法人預期，台積電第3季營收可望較第2季再增加個位數百分比，全年營收有機會突破2兆元關卡，2023年營運將具較大成長壓力。（編輯：郭無患）1110707
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