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受惠中國陸續解封 宸鴻6月營收月增7.9%

2022/7/7 16:27
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（中央社記者潘智義台北7日電）受惠中國封控措施陸續解封，觸控面板廠TPK-KY宸鴻今天公布6月自結合併營收為新台幣80.56億元，較5月增加7.9%，較去年同期增加13.5%。

宸鴻統計，第2季自結合併營收223.36億元，較第1季減少11%，較去年同期減少9.2%。

法人指出，中國封控影響主要在4、5月，因此，宸鴻6月營收較5月明顯成長；至於第2季營收季減11%，仍優於先前法人說明會預期的季減15%。

另外，宸鴻董事長江朝瑞日前在股東會表示，手機大品牌轉往內嵌觸控後，宸鴻外掛觸控產品現以平板、筆電應用為主，預期以中大尺寸為主的奈米銀觸控技術2年後可望搶市。

GIS-KY業成公布6月自結合併營收120.94億元，較5月增加38.48%，較去年同期減少6.25%。累計今年1至6月合併營收為571.46億元，較去年同期減少6.84%。

業成統計，今年第2季合併營收為290.11億元，較第1季增加3.11%，較去年同期減少19.72%。

法人指出，業成6月筆電模組出貨量較5月大增，但營收增加主要還是來自於平板電腦觸控模組及一條龍服務貢獻，現階段平板電腦產品占營收比重仍高達60%，筆電產品僅占20%，但未來會朝著平板電腦產品占40%至50%、筆電產品占近40%的方向發展。

雖然6月相較於5月，業成筆電產品出貨成長率明顯增加，高於平板，但若以營收占比來看，6月營收仍是平板電腦產品占比較高。

業成平板電腦產品主要包括10.2吋、11吋、12.9吋，其中12.9吋單價較高。

法人解釋，宸鴻、業成的產品組合已較先前明顯改變，兩家公司除都鎖定平板電腦觸控模組之外，業成也提供一條龍的組裝服務；加上業成規劃大幅提升筆電顯示面板模組的組裝業務比重，宸鴻的筆電產品則是觸控條，完全不相同。（編輯：楊蘭軒）1110707

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