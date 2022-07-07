台股陷震盪首家金融業祭庫藏股 京城銀擬買回1萬張

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（中央社記者張璦台北7日電）京城銀行今天召開臨時董事會，通過決議申請庫藏股買回，將在總金額上限新台幣305億7221萬元，於7月8日至9月6日期間，預定買回1萬張股票；同時，京城銀也是在這波台股低檔震盪中，第一家執行庫藏股的金融業者。

京城銀今天發布重訊指出，近期全球股市因升息循環、通膨盤旋和經濟衰退疑慮持續走跌，台股也無例外、且近日跌幅擴大，國安基金官員強調，股市還是要回歸基本面，台灣經濟狀況穩健，相關部會密切關注股市動態，必要時召開國安基金臨時委員會，研議穩定股市對策。

京城銀表示，京城銀平時定期舉辦法說會，讓投資人瞭解基本面表現，也著重各項經營績效，並未刻意看重股價，但若有外在因素導致股市異常動盪時，在不影響公司風險承擔能力下，為維護股東權益，兼顧合理反映公司應有價值，執行買回庫藏股措施實有其必要，並配合政府穩定股市的政策。

京城銀指出，今天召開臨時董事會通過決議申請庫藏股買回，將在總金額上限305億7221萬元範圍內執行，預定自7月8日起至9月6日，買回1萬張自家股票。

至於買回區間價格，落在33元至38元，京城銀表示，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占已發行股份總數比率為0.89%。

京城銀今天股價收在32.75元，上漲0.75元、漲幅2.34%。（編輯：潘羿菁）1110707