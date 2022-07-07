更多編輯台推薦新聞：
影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點
生活

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台股陷震盪首家金融業祭庫藏股 京城銀擬買回1萬張

2022/7/7 19:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北7日電）京城銀行今天召開臨時董事會，通過決議申請庫藏股買回，將在總金額上限新台幣305億7221萬元，於7月8日至9月6日期間，預定買回1萬張股票；同時，京城銀也是在這波台股低檔震盪中，第一家執行庫藏股的金融業者。

京城銀今天發布重訊指出，近期全球股市因升息循環、通膨盤旋和經濟衰退疑慮持續走跌，台股也無例外、且近日跌幅擴大，國安基金官員強調，股市還是要回歸基本面，台灣經濟狀況穩健，相關部會密切關注股市動態，必要時召開國安基金臨時委員會，研議穩定股市對策。

京城銀表示，京城銀平時定期舉辦法說會，讓投資人瞭解基本面表現，也著重各項經營績效，並未刻意看重股價，但若有外在因素導致股市異常動盪時，在不影響公司風險承擔能力下，為維護股東權益，兼顧合理反映公司應有價值，執行買回庫藏股措施實有其必要，並配合政府穩定股市的政策。

京城銀指出，今天召開臨時董事會通過決議申請庫藏股買回，將在總金額上限305億7221萬元範圍內執行，預定自7月8日起至9月6日，買回1萬張自家股票。

至於買回區間價格，落在33元至38元，京城銀表示，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占已發行股份總數比率為0.89%。

京城銀今天股價收在32.75元，上漲0.75元、漲幅2.34%。（編輯：潘羿菁）1110707

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族