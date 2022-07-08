面板業雜音不斷 再傳品牌大廠減購筆電面板

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）電視面板報價跌勢緩和，但研調機構指出，三星暫停採購電視面板可能延續到7月中之際，又傳出部分品牌大幅下調液晶顯示器（Monitor）、筆電面板採購量。

研調機構OMDIA資深研究總監謝勤益今天接受電訪表示，小尺寸電視面板價格降幅趨緩，但大尺寸電視面板跌價壓力仍在；三星暫停採購可能持續到7月中以後，供過於求壓力也將持續。

謝勤益指出，資訊電子面板跌價壓力同樣持續，某國際品牌大廠緊急通知面板廠，7月起液晶顯示器（Monitor）、筆電面板第3季需求下調50%，主要受影響面板廠為京東方（BOE）、樂金顯示器（LGD）、友達、群創、華星光電、夏普，影響層面較廣。

另外，研調機構群智諮詢報告預測，2022年全球液晶電視面板出貨2.6億片，其中第1季出貨6800萬片，占全年出貨規模的26.5%；第2至4季，預期單季平均出貨量約在6200萬片

群智諮詢認為，下半年電視面板終端市場依然存在不確定因素，下半年旺季不旺，需求疲軟。

群智諮詢解釋，第2季俄烏戰爭爆發，歐洲市場需求失速下滑，品牌商採購量縮減至近10年新低，大尺寸電視面板需求持續惡化，小尺寸電視面板需求下滑，第2季面板出貨量迅速減少。

第3季三星（Samsung）暫停面板採購，嚴控庫存，悲觀情緒蔓延，並影響其他品牌的採購信心，第3季面板出貨恐旺季不旺。

群智諮詢評估，第4季隨著海運成本持續回落、面板價格逐步觸底，且品牌商庫存趨於健康，大尺寸電視面板需求可望恢復成長，但終端消費市場買氣恐仍嫌不足，面板廠出貨力道難以強勁恢復。（編輯：張均懋）1110708