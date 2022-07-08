和潤企業6月營收再創歷史新高 年增43%

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（中央社記者潘智義台北8日電）台灣汽車金融業者和潤企業今天公告6月自結合併營收新台幣19.09億元，月增6.86%，年增43.34%；第2季合併營收為54.62億元，季增5.36%，年增28.85%。

和潤統計，今年上半年累計合併營收為106.47億元，年增27.37%。6月、第2季、上半年合併營收皆創歷史新高紀錄。

和潤總經理林彥良透過新聞稿表示，6月、第2季、上半年合併營收來到歷史新高，主要是今年度各項業務持續擴大，其中機車分期貸款業務深耕有成，業績年成長翻倍。

林彥良指出，旗下子公司和運國際租賃6月營收較去年同期成長10%，和雲行動服務iRent租賃服務趟次增加，6月營收也較去年同期成長30%；去年12月成立、專責大型商用貨車、客車分期業務的和勁企業也因分社化逐步顯現效益。

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展望第3季，他認為，疫情趨緩國內旅遊活絡，新車市場銷售回溫、暑期學子購買機車需求，以及物流運輸需求穩定，將有助於汽機車分期、租賃服務的營運動能成長。

此外，他評估，近兩年在全球掀熱潮的先買後付（BNPL； Buy Now Pay Later），台灣市場正處於藍海階段，台灣無卡族占總人口數達3成，商機龐大，和潤企業也加入布局，積極承作零卡商品分期，與3C、電子、汽車保修、電商等通路合作。（編輯：趙蔚蘭）1110708