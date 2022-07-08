台北市危老重建案量縮 房仲：整合者轉向都更案

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（中央社記者賴言曦台北8日電）據台北市建築管理工程處資料，今年上半年危老重建案與2021年相比呈量縮；房仲認為，近期小面積危老案成本上漲，可觀察到市場整合者有重回都更案的趨勢，除因時間長可等待造價漲勢緩和，大面積開發案的賣相也較佳。

據台北市建管處資料統計，台北市危老重建案數量最多的是中山區，近年累計已審核通過98案，接著依序為大安區的83案、士林區80案、大同區77案、北投區71案；顯示台北市中心如中山區、大安區都是危老熱區，另外早期開發的大同區、北投區也都有不少個案參與。

若以近年核准通過的數量來看，高峰期出現在2020年的296案及2021年210案，今年上半年則只剩下66案，整體核准案量呈現明顯量縮；觀察已經通過的危老案，通常所有權人越少越單純的案件，就越容易整合，包括飯店業、飯店、戲院、南門市場、寺廟、大舞廳，以及整排的透天厝等，都成為這波危老政策下的受惠者。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天透過新聞稿表示，先前危老改建傳出時程規模獎勵可能落日，因而吸引不少案子盡快送件，加上初期容易整合的案子都已送件，因此北市危老審核通過的高峰期落在2020年。

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他也提到，近期因為造價大幅上揚，小面積土地的開發案成本大幅增加，整合者一方面有造價增加的壓力，一方面又要擔心未來連發包都成問題，且參與危老改建的地主與屋主大多不願降低分回比例，因此小面積的危老案成為受影響最大的族群。

曾敬德認為，由於這波造價上揚，對小面積開發成本影響頗大，整合者可能面臨無利可圖的狀況，因此近1年來觀察下來，市場整合者有重回都更案的趨勢，除了都更時間較長，可以等待未來造價漲勢較為緩和外，大面積開發的賣相也比較好。（編輯：楊凱翔）1110708