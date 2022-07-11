更多編輯台推薦新聞：
楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄
運動

楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
生活

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

赤松健成日本首位漫畫家國會議員 盼促動漫外交
國際

赤松健成日本首位漫畫家國會議員 盼促動漫外交

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
副總統賴清德抵日弔唁安倍晉三
首頁 / 產經

全球需求旺 機械業6月出口30.79億美元創次高

2022/7/11 16:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹11日電）台灣機械工業同業公會今天公布6月機械出口值30.79億美元，創歷史次高，年增16.5%。

台灣機械工同業公會下午公布6月台灣機械設備進出口統計速報，6月機械出口值30.79億美元，較去年同期成長16.5%，僅次於今年3月的31.57億美元，為歷史次高水準。

公會表示，俄烏戰爭引起高通膨問題與全球景氣趨向保守，不過全球對機械設備的剛性需求依然存在，台灣機械出口仍穩定增長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於工具機方面，6月工具機出口2.67億美元，較去年同期成長19.3%。

公會指出，今年上半年受諸多國際不利經濟因素影響，全球經濟復甦力道不明，但台灣整體出口仍然維持暢旺，雖然機械設備為資本財，受景氣波動影響較大，但觀察上半年台灣機械出口仍較去年同期成長12.7%，工具機設備出口也成長14%，顯示台灣機械設備仍具國際競爭力，預期全年可望維持正成長。（編輯：楊凱翔）1110711

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族