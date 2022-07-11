全球需求旺 機械業6月出口30.79億美元創次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹11日電）台灣機械工業同業公會今天公布6月機械出口值30.79億美元，創歷史次高，年增16.5%。

台灣機械工同業公會下午公布6月台灣機械設備進出口統計速報，6月機械出口值30.79億美元，較去年同期成長16.5%，僅次於今年3月的31.57億美元，為歷史次高水準。

公會表示，俄烏戰爭引起高通膨問題與全球景氣趨向保守，不過全球對機械設備的剛性需求依然存在，台灣機械出口仍穩定增長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於工具機方面，6月工具機出口2.67億美元，較去年同期成長19.3%。

公會指出，今年上半年受諸多國際不利經濟因素影響，全球經濟復甦力道不明，但台灣整體出口仍然維持暢旺，雖然機械設備為資本財，受景氣波動影響較大，但觀察上半年台灣機械出口仍較去年同期成長12.7%，工具機設備出口也成長14%，顯示台灣機械設備仍具國際競爭力，預期全年可望維持正成長。（編輯：楊凱翔）1110711