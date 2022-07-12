7-ELEVEN開萬店 羅智先：未來往2萬店邁進

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（中央社記者江明晏台南12日電）統一企業集團今天在台南開出亞洲第1萬家7-ELEVEN，羅智先表示，能做到這種數目算是A咖，下一階段希望台灣往7000店邁進，亞洲市場則往1萬5000店甚至2萬店邁進。

統一企業集團今天正式開幕亞洲第1萬家7-ELEVEN門市，地點重回集團發跡地台南，在安平區開出「亞萬門市」。

統一集團董事長羅智先力促7-ELEVEN在亞洲擴張版圖，海外地區包括菲律賓、中國都在快速展店，上海因疫情短暫停止擴張幅度，目前菲律賓超過3500店、中國超過200店，其中上海有158店。

7-ELEVEN門市截至111年6月底店數6503家，去年同期店數6210家。

統一超在中國市場歷經多年摸索，羅智先表示，去年下半年開始在上海和浙江「有點感覺了」，但無奈疫情打亂計劃，希望疫情穩定後，有機會比以前進步。

展望後續，他表示，下一階段希望7-ELEVEN在台灣往7000店邁進，亞洲市場則往1萬5000店甚至2萬店邁進，但目前還很難估計要花幾年時間達到。

他也提到，7-ELEVEN在亞洲開1萬間店「真的不容易」，能做到這種數目「算是A咖」，他也認為40多年前創辦人高清愿想到要做超商這件事，「真的不得不佩服他」。

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針對超商在台灣市場是否面臨飽和的問題，羅智先說，看把超商定位成什麼狀況，零售業從來沒有所謂飽和的問題，是為了社會服務而存在，展演方式要跟時代接軌，且零售業是非常在地的產業，必須適合當地的社會經濟與文化風貌。

他說，「台灣條件能做的事，菲律賓未必能做」，目前持續在探討下一個階段的營運模式，可以說是「每天在轉型」，結果可以馬上見效。且他也提到，集團有優勢組合不同產業，和消費者做互動。（編輯：翟思嘉）1110712