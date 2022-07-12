台泥UHPC儲能櫃展開商用 首設7-ELEVEN亞萬門市

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（中央社記者賴言曦台北12日電）台泥打造的全球首座UHPC儲能櫃今天在亞洲第1萬家7-ELEVEN「亞萬門市」亮相。台泥表示，這象徵台泥研發的UHPC儲能櫃正式投入商業運用。

台泥指出，亞萬門市的UHPC（Ultra High Performance Concrete，超高性能混凝土）新式儲能櫃是全球首座兼顧環保與耐火抗爆的儲能櫃，使用台泥旗下高性能的能元科技（Molicel）電池芯，用以打造全台第一座超商DC/DC充電站。

與市面上直接接電網的AC/DC充電站不同，DC/DC充電站在離峰時段會將儲能設備充飽電，並在尖峰時刻放電，提高電力系統效率，減少台電電網負擔。

另外，台泥運用UHPC打造儲能櫃，可比一般金屬儲能櫃減少約40%碳排放量，且材質具耐火、耐燃特性，儲能櫃內部也有消防措施設計；另UHPC的低熱傳導係數，較標準金屬儲能貨櫃更具耐候性，不會因外界環境高溫，導致櫃內溫度也隨著升高。

台泥指出，台泥儲能為7-ELEVEN亞萬門市建置的新能源模式，優先使用太陽能加小儲能系統，未來如果碰上停電，微電網系統會由併網模式自動切換到孤島模式，透過太陽光電及儲能電池，提供緊急與維生所須的電力，讓亞萬門市維持至少4到6小時不斷電，包括電燈照明、監控系統、收銀機、自動門等都能正常運作。

台泥表示，7-ELEVEN使用綠電加儲能系統做為不斷電系統，可以大幅降低碳排，以亞萬門市為例，1年可產生5500度綠電、可減碳約2761公斤。

台泥董事長張安平透過新聞稿指出，傳統的金屬儲能櫃在戶外都必須要與建築物保持距離，據現行消防法，根本無法進入建築物，但耐火抗爆的UHPC儲能櫃可成為大樓最好的選擇，極具市場潛力。（編輯：翟思嘉）1110712