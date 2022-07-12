宏碁董事長陳俊聖守諾言 6月加碼自家股票1033張

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（中央社記者吳家豪台北12日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖6月10日主持股東常會時表示，對宏碁仍有信心，承諾會繼續買股。根據公開資訊觀測站資料，陳俊聖6月透過旗下木實投資公司買進宏碁股票1033張，今年以來累計買進1133張。

宏碁今年新增員工持股信託制度，宏碁員工皆能加入員工持股會，每月員工及公司將各自提撥定期定額資金認購宏碁股票，幫助員工穩定儲蓄。

陳俊聖去年透過旗下木實投資、木真投資公司7度買進宏碁股票，全年累計加碼1536張；今年1月再買進100張，6月加碼1033張。截至今年6月為止，陳俊聖個人累計持有宏碁股票2633張，旗下木真投資持有3564張，木實投資持有2959張。

其他宏碁高階主管也在6月增持自家股票，包括全球副總裁暨泛歐營運總部總經理傅若盟（Emmanuel Fromont）買進405張、共同營運長黃資婷買進342張、共同營運長高樹國買進244張、技術長張瑞川買進166張、泛亞營運總部總經理侯知遠買進190張、數位顯示事業總經理簡慧祥買進212張等，總計宏碁高階主管6月共買進3274張。

陳俊聖先前在股東常會上表示，無法預測下半年個人電腦（PC）市場有哪些不確定因素，看來雖不會比去年好，但也不會較2019年差，他對宏碁仍有信心。

宏碁6月合併營收新台幣309.45億元，月增39.5%，年增3.1%，創近8年同期新高；第2季合併營收723.48億元，年減9.3%，持續減低整體庫存。（編輯：楊蘭軒）1110712