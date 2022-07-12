台股重挫389點摜破萬四 前10高價股全收跌
2022/7/12 19:28（7/12 19:50 更新）
（中央社記者張建中新竹12日電）台股今天出現破底走勢，最低達13928.66點，終場收在13950.62點，大跌389.91點，跌幅2.72%，失守萬四大關。高價股為重災區，前10高價股全面收跌，其中4檔IC設計股同創波段新低。
台股僅剩的5檔千金股大立光、信驊、旭隼、譜瑞-KY及AES-KY今天股價分別下挫2.1%至4.82%不等。
其中，伺服器管理晶片廠信驊股價一度跌停，達1490元，創波段新低，收在1590元，下跌65元，跌幅3.93%。高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY也一度跌停，達1030元，同創波段新低，收在1085元，下跌55元，跌幅4.82%。
高速傳輸介面晶片廠祥碩及矽智財（IP）廠力旺股價於11日跌破1000元大關後，今天股價進一步走低，祥碩最低達907元，創波段新低，收在911元，下跌84元，跌幅8.44%。力旺更以跌停899元作收，大跌99元，跌幅達9.92%。
氣動元件廠亞德客-KY雖然第2季營收創新高，達72.23億元，不過，6月營收23.08億元，較5月下滑近13%，今天股價開低走低，收在跌停868元，大跌96元，跌幅9.96%。
富邦媒收在696元，下跌20元，跌幅約2.79%。緯穎收在670元，下跌2元，跌幅相對小，約0.3%。
譜瑞-KY及AES-KY股價已滑落至1085元及1035元，即將面臨1000元大關保衛戰，能否力守在千金股之列備受關注。（編輯：楊蘭軒）1110712
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
貨櫃三雄收盤齊挫逾6% 法人估景氣高峰已過