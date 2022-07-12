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台股爆7億違約交割 金管會：近95%集中單一投資人

2022/7/12 19:19（7/12 20:01 更新）
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金管會表示，券商11日申報投資人違約金額買賣合計達新台幣7億元，其中有近95%集中單一投資人。（中央社檔案照片）
金管會表示，券商11日申報投資人違約金額買賣合計達新台幣7億元，其中有近95%集中單一投資人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北12日電）台股昨天違約交割金額占成交金額高達百分之0.2，比例偏高引起市場注意，金管會表示，券商昨天申報投資人違約金額買賣合計達新台幣7億元，其中有近95%集中單一投資人，金管會已請證交所對違約券商進行查核。

根據金管會統計，6月24日至7月10日期間，台股每天違約交割總金額占成交金額約為萬分之0.126至萬分之1.626，不過7月11日比例高達百分之0.2。

金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會有請證交所了解，券商昨天申報投資人違約金額買賣合計約7億元，買賣互抵後金額約600萬元；主要申報違約是來自單一投資人進行當沖交易，因當沖虧損，無力支付交割款而發生違約。

高晶萍說，該名投資人違約金額買賣合計就達6.6億元，占比近95%，買賣互抵後金額也達500萬元，即昨天台股違約交割金額偏高，主因是單一投資人出現狀況，以整體市場而言，實際淨曝險金額並不大。

昨天共有6家券商申報投資人違約交割，不過有5家券商申報違約金額僅占全部違約金額的5%左右，1家就占近95%。

高晶萍指出，金管會已請證交所對申報違約的券商進行查核，了解券商是否落實KYC（Know your customer）、徵信及違約申報等程序，包含客戶能力是否可下這麼多的單、客戶發生違約時是否採取相應措施等，金管會也會持續注意市場違約情形。（編輯：楊凱翔）1110712

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