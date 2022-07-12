國安基金提5理由護盤 美國6月CPI恐不樂觀、台股成交量低

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國安基金12日臨時會授權進場，國安基金執行秘書阮清華說，主要考量美國白宮對於將公布的物價指數恐不樂觀等5理由。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北12日電）國安基金才剛宣布暫不護盤，未料今天臨時會授權進場，讓市場大感意外，國安基金執行秘書阮清華強調並非政策髮夾彎，主要考量美國白宮對於將公布的物價指數恐不樂觀等5理由，為避免恐慌情緒升溫，才會召開臨時會決議進場。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華接受電訪時指出，臨時會議約傍晚5時左右開會討論，2名學者專家代表未出席，其中一位透過書面表達意見，所有委員一致同意支持執行秘書視情況進場，穩定股市。

阮清華強調，並非政策髮夾彎，股市「翻臉像翻書一樣」，昨天例會時，委員就有「未來風險很大、不確定性很高」的共識，因此決議密切關注、視情形隨時召開臨時會。

國安基金盤點5大理由，第一，今天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅超過25%；第二，近日台股成交量低，甚至不足新台幣2000億元，顯示接盤縮手、信心不足，且外資大幅賣出。

第三，台股多日盤勢瀰漫恐慌氣氛，阮清華說，「跌得時候比別人深、漲得時候沒有其他國家多」。

第四，美國當地時間13日將公布6月 消費者物價指數 CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 （CPI），白宮先行釋放出的訊息不太樂觀；第五，台積電等科技業重量級法說會14日上場，當前市場有抽單、砍單傳聞，投資人也持續觀望。

阮清華強調，台灣經濟基本面是10多年來最好的狀況、相當穩健，但國際政經情勢不確定性很高，「恐慌氛圍一旦產生，就會不斷砍」，為避免恐慌情緒升溫，所以才有今天的授權進場決策。（編輯：潘羿菁）1110712