國安基金決議護盤 法人：可穩定信心有助台股行情

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（中央社記者吳家豪台北12日電）台股今天失守萬四關卡，收在13950.62點，國安基金臨時會決議進場護盤。法人分析，國安基金此時進場，能發揮穩定信心的作用，對台股行情一定有幫助，但仍需觀察國際通膨數據和美股走勢。

國安基金今天召開臨時會議後指出，近日台股成交量萎縮，外資持續賣超，投資信心明顯不足；考量國際政經情勢不確定因素仍多，決議授權國安基金執行秘書阮清華視情況動用資金執行市場安定任務。

此次為國安基金史上第8度進場護盤，也是首次在萬點以上進場，主要考量台股上半年下跌3393點，為歷年同期最差；7月累計下跌875.11點，其中單日下跌逾300點達3日，跌幅較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚，且俄烏戰爭持續推升通膨，經濟復甦前景不明。

國安基金宣布準備護盤後，台股期貨電子盤呈現90度急拉，至晚間8時25分左右上漲超過270點，漲幅約2%。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社記者電訪指出，假設近期國際通膨經濟數據公布後，沒有對全球股市造成衝擊，這時候國安基金進場效果會比較好。如果通膨數據公布後，仍然對市場帶來恐慌，國安基金護盤效果就不會太明顯，需要拉長操作時間，才有辦法不讓台股繼續破底。

劉坤錫觀察，以往國安基金進場護盤，對台股都有穩定信心的作用，但今年底到明年初各國央行可能因應通膨而調整升息政策，或許明年上半年全球金融市場風向會大反轉，與現在截然不同，重點還是要看未來公布的通膨經濟數據，才能進一步研判升息政策方向。

華南投顧董事長儲祥生向中央社記者表示，台股目前表現是亞股當中最弱勢，國安基金應該是被逼著不得不進場護盤。這時候進場的風險並不大，很多個股的股價都修正一半，不要等行情跌到不行才進場就好。

儲祥生說，國安基金買的股票應該都是市值前100大的公司，雖然2000年進場護盤曾買在高點，過很久才解套，但只要持有時間夠長，解套機會就高。

儲祥生認為，國安基金決定進場，對台股行情有幫助，但不一定馬上見效，因為還牽涉到美國企業財報、消費者物價指數（CPI）等數據公布，原本要出脫持股的投資人也會等一等。不過國安基金再有錢，資源還是有限，最終仍要看美股能否反彈，才有機會帶動台股走勢。（編輯：楊蘭軒）1110712