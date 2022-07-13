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台股收漲374點 突破14300點關卡

2022/7/13 13:58
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（中央社台北13日電）台北股市今天開高走高，收盤漲374.06點，為14324.68點，漲幅2.68%，成交金額新台幣2214.68億元。

加權指數開盤為14194.94點，盤中最高14403.51 點，最低14194.94點；不含金融股指數12285.05 點，漲316.58點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.81%、食品股跌0.05%、塑化股漲1.75%、紡織股漲0.96 %、機電股漲3.23%、造紙股漲1.61%、營建股漲1.15 %、金融股漲2.94%。

委買張數1818萬1131張，委賣張數1221萬9591 張，成交張數621萬877 張。

收盤時上漲851家，下跌91家，持平44家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、長榮航、宏達電、華航、聯電。

漲幅前5名個股為寶一、揚明光、志聖、力山、智邦。

跌幅前5名個股為期街口布蘭特正2、矽力*-KY、期元大S&P石油、期街口S&P黃豆、正峰。1110713

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