安信建經：土建融逾放比率低 爛尾樓潮機率小

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（中央社記者賴言曦台北13日電）安信建築經理公司彙整今年上半年度的逾期放款比率後表示，台灣建築貸款餘額雖達新台幣3兆2546億元歷史高點，但4月逾放比率僅約0.05%；相比之下，本國銀行整體貸款同期約0.16%，呆帳比率高於土建融（土地、建築融資）。

安信建經總經理張峰榮今天透過新聞稿表示，今年以來，土建融逾放比率處於歷史新低，代表歷經過好幾波的景氣循環後，不少財務狀況不佳的建商已被淘汰，目前建商財務體質普遍穩定健康，還款尚屬正常，未來除非中央銀行再大幅升息，否則以現況推估，下半年發生爛尾樓潮的機率仍偏低。

逾放比率是指在一定期限內，未正常繳納本息的放款占總放款的比率；如果數值越高，代表銀行越難收回本息，造成放款品質不佳，銀行也會面臨較多的風險。

安信建經彙整金管會數據顯示，2021年年中以來，本國銀行整體貸款逾放比率多介於0.16%至0.21%之間，但土建融同期逾放比率卻僅約0.05%至0.13%，整體優於其他貸款。另外，央行3月決定升息1碼，但4月土建融比例不升反降，回到0.05%歷史低點，顯示整體建商經營狀況似乎比外界想像得好。

張峰榮指出，雖然央行連續升息，但拉長時間軸來看，今年利率仍處於低點，因此建商負擔利息雖加重，但企業資本佳者就不至於會被壓垮；另外，不少體質優良的建商對升息早有準備，加上在COVID-19疫情、原物料上漲及央行管控政策影響下，財務計畫轉趨保守，因此衝擊較小。

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安信建經提到，2014年土建融逾放比率一度衝高至0.21%，但當時市場並未出現爛尾樓潮，顯示建商放棄建案的狀況並不普遍，遑論目前逾放比率僅0.05%，加上台灣經濟體制尚佳，央行採溫和升息，惡性通膨還不至於發生，因此衍生爛尾樓潮的機率相對較低。

展望下半年，張峰榮認為，雖然今年上半年因央行升息、疫情與打炒房政策影響，使建商購地暫趨保守，但如果下半年疫情緩減，建商開發的腳步與購地力道可望回升。（編輯：林興盟）1110713