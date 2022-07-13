國安基金提振台股信心 法人：靜待CPI與雙王法說

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（中央社記者江明晏台北13日電）國安基金進場護盤，激勵台股今天大漲374.06點，投顧表示，市場信心回籠，但仍要觀察美國CPI公布與權值王台積電、股王大立光法說訊息，才有利台股持續上漲。

國安基金決議進場護盤，激勵信心回籠，電子、金融等權值股齊拉抬，盤中指數大漲逾452點，但終場觀望賣盤出籠，漲勢收斂，上漲374.06點，收在14324.68點，站回萬四關卡與5日均線約14283點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天受到國安基金進場護盤激勵信心，指數大幅上漲逾400點，量價都有回升，如果美國公布6月消費者物價指數（CPI）結果沒有太差，台積電、大立光14日法說會釋出的正面訊息，都有利台股後續走揚。

展望後續，他表示，高通膨與高庫存雙重效應所帶來的全球經濟衰退，恐不是國安基金可扭轉的，中長期存在的基本面疑慮，也不會國安基金進場而改變，但往好處看，國安基金對提振市場信心是有正面影響。

他進一步說，台股這波下跌主要是「市場信心不足」，今天台股漲勢以權值股帶動，中小型股則相對淡定，如果國安基金能持續帶動信心回籠，也會力助台股展開較持久的漲勢。

投顧指出，雖然非常篤定本次國安基金宣告進場護盤，將會複製過去經驗並有效提振市場的短期信心，然而全球經濟衰退卻不是國安基金可以扭轉的，因此維持對台股中長期偏空的看法不變，初步的研判是，本波空頭修正落底時點應該發生於2023年上半年，而今年第3季末至第4季將有機會迎來一波強勁的中級反彈。（編輯：楊凱翔）1110713