工研院首創視訊快篩認證 把關旅遊防疫安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹14日電）工研院今天宣布，開發出「Covid-19線上視訊快篩數位認證服務」平台，透過安排受測者線上與第三方專業訓練人員視訊採檢，協助使用者迅速取得快篩證明。

工研院今天發布新聞稿，服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，近期疫情逐漸緩和，加上時序進入暑假，國人出遊意願高，因仍須遵守相關防疫規定，現階段常見以快篩試劑取代PCR檢測提高防疫效率。

鄭仁傑說，為了使國人安心出遊、降低染疫風險，工研院開發出「Covid-19線上視訊快篩數位認證服務」平台；藉由推動第三方認證機制，在過程中專業人員會運用視訊指導受測者快篩試劑正確使用方式，以客觀、公正認證採檢結果，協助使用者取得檢驗結果數位認證證書。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工研院表示，目前規劃與國內旅遊業者合作，提供便利且公正的快篩認證服務，維護旅遊防疫安全。除了團體旅遊需求，這項服務也適用於有防疫需求的辦公室或科技廠區。

工研院指出，公司行號可向工研院申請線上視訊快篩數位認證服務連結並進行預約，只要在指定時間內上線，由專業認證人員協助輔導正確的快篩方式，並依據檢驗結果截圖紀錄與提供證書，就能確保人員健康。工研院內部已率先應用於部分出差員工與活動群聚場域，強化落實防疫安全。（編輯：趙蔚蘭）1110714