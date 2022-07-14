大同攜手西門子能源 打造風電氣體絕緣開關設備
（中央社記者潘智義台北14日電）大同總經理蔡維力今天宣布，攜手西門子能源共同打造利於環境永續發展的風力發電氣體絕緣開關設備，大同繼發展太陽能電廠之後，再跨入離岸風電市場。
蔡維力在「大同、西門子能源合作意向書交換儀式」強調，大同在離岸風電市場絕不缺席，透過與西門子能源合作，可望成為台灣離岸風電產業本土供應鏈的一員，達成國產化的目標；此次合作的產品主要用於離岸風電的變電站，也可用於陸域風電的變電站。
他說，台灣大同是百年機電大廠，與全球領先的能源技術公司西門子能源合作，共同打造利於環境永續發展的風力發電氣體絕緣開關設備，將以西門子能源GIS氣體絕緣開關設備，搭載大同設計製造的操作介面，並由大同完成整體設備的整合與調試。
蔡維力強調，大同具備電力級變壓器及電抗器產品的設計生產優勢，提供風電設備最佳方案，助益再生能源加入電網系統的穩定性。
他解釋，台灣積極推動能源轉型重大政策目標，離岸風力發電規劃於2025年達到5.6GW，2026至2035年間每年則以1.5GW為開發容量。而氣體絕緣開關設備在風力發電應用中，從離岸到陸域，自發電到併網，電力傳輸使用均扮演關鍵角色。
蔡維力說，與西門子能源結合雙方技術與在地化資源優勢，為風力發電產業以及電網強韌化，提供最佳方案。大同不僅在硬體上利用自力設計製造操作介面，使整體設備更加符合台灣市場應用需求，並進一步與西門子能源合作投入安裝維護，促進風電設備國產化；未來不排除跨入東南亞市場。
另外，才接任大同總經理不久的蔡維力說，組織只會微調，且微調不會停止，至於土地開發、機電等各事業比重並不會刻意規劃，畢竟兩個產品生命週期不同；未來也可能朝產業投控的方向邁進，讓各業種都提高獲利。（編輯：黃國倫）1110714
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