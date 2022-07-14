健喬引進日本藥廠泌尿新藥 取得藥證

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）健喬宣布，今天取得引進日本杏林製藥株式會社（KYORIN Pharmaceutical）用於治療膀胱過動症的新藥「Uritos悠透舒」藥證。

健喬表示，膀胱過動症（OAB：Overactive bladder）是一種常見的疾病，根據世界流行病學調查研究（2011）顯示全球約有4.55億成年人罹患OAB，其中亞洲盛行率為10.9%。

健喬與KYORIN合作引進用於治療膀胱過動症的新成分新藥，適應症為膀胱過動症的相關症狀，如急尿、頻尿和急迫性尿失禁等。

健喬表示，Uritos藥品自2007年日本問市後，已陸續在韓國、泰國、菲律賓等國上市。依據市場調查公司IQVIA資料顯示，2021年在日銷售額達新台幣5.5億元，OAB藥品在台灣的年市場值約8億元。

健喬表示，這個藥品自2015年引進，在台進行台大、北榮、三總、長庚等9大醫學中心臨床試驗及藥證審查，於今天取得藥證。

健喬集團繼2015年取得日本橘生藥廠專利授權在台製造用於治療攝護腺肥大用藥「優列扶Urief」，再積極發展泌尿科領域用藥，持續自行開發、引進或取得授權製造十大先進國家的新成分、副作用低的藥品。

其中，治療攝護腺類藥品包括已上市的攝護腺癌、攝護腺肥大，泌尿疾病的膀胱過動症、中樞尿崩症、原發性夜尿症用藥。（編輯：楊蘭軒）1110714