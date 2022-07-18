休士頓駐處辦半導體圓桌論壇 盼促雙邊合作交流

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駐休士頓辦事處16日舉辦全球半導體發展與商機圓桌論壇，邀請當地專家學者探討台灣與德州間半導體發展與商機交流，盼促成兩地在高科技產業更多合作。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年7月18日

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（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）駐休士頓辦事處16日舉辦全球半導體發展與商機圓桌論壇，邀請當地專家學者探討台灣與德州之間半導體發展與商機交流，盼促成兩地在高科技產業更多合作。

休士頓辦事處與南美以美大學（Southern Methodist University）、德州達福台商會16日共同舉辦「全球半導體發展與商機圓桌論壇」。

駐美代表蕭美琴、駐休士頓辦事處處長羅復文、德州聯邦眾議員強生（Eddie Bernice Johnson）、塞申斯（Pete Sessions）、麥考爾（Michael McCaul）、艾爾濟（Jake Ellzey）、杜因（Beth Van Duyne）、歐瑞德（Collin Allred）及德州州務卿史考特（John B. Scott）等人，以親臨現場參與或預錄影致詞方式表達對台灣與德州首次舉辦「全球半導體發展與商機圓桌論壇」的歡迎與支持。

與會貴賓致詞時均強調，全球晶片供應鏈穩定與否，密切攸關美國及民主陣營國家安全與經濟永續發展，晶片研發、生產製造與供應，勢將緊密牽動台美及民主國家間共同的國家戰略安全及國家利益。他們樂見台灣與德州能進一步攜手合作，共同強化半導體產業供應關鍵角色。

德州目前擁有200多家半導體製造設施，包括特斯拉、IBM、美光、英飛凌、恩智浦等大廠紛紛進駐，數量仍繼續增加中。三星日前宣布斥資170億美元在德州泰勒（Taylor）興建晶圓廠，類比IC大廠德州儀器斥資300億美元在德州謝爾曼（Sherman）打造4座12吋晶圓廠。

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全球第三大半導體矽晶圓製造商台灣環球晶圓也宣布在謝爾曼投資50億美元興建全美最大的12吋晶圓廠，最高產能達每月120萬片，此為近來台美推動供應鏈多元化的重大成果，並大幅提升美國半導體產業生態整體實力。

德州政府也成立半導體工作小組，結合產業界、大學、研究機構及社區等半導體產業利益相關成員，盼鞏固德州成為美國半導體技術中心及先進封裝製造計畫中心。據調查，32%美國科技大廠專業人士看好德州成為下一個矽谷，成為美國半導體崛起重要基地。（編輯：韋樞）1110718