研調：下半年MLCC市況有3變數 庫存去化拉長買方抬頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）研調機構預期，下半年積層陶瓷電容（MLCC）市況仍面臨通膨、疫情、戰爭等3大變數，預估最快第4季才明顯去化庫存，下半年消費規格MLCC出貨恐受壓抑，從價格來看，第3季買方市場抬頭，是2020年疫情爆發後首見。

研調機構集邦科技（TrendForce）今天上午舉辦MLCC產業發展脈動線上研討會，集邦科技半導體研究處研究經理陳惟聖指出，下半年高通膨仍是各國棘手課題，儘管近日金屬原料、油價、農糧價格下滑，但美國6月消費者物價指數（CPI）年增率仍創40年來新高。

他預估今年底前，全球通膨將持續在高檔盤旋，主要國家升息貨幣政策恐無法抑制通膨氣焰，可能推出政策刺激經濟，仍需觀察中國COVID-19疫情封控政策對供應鏈和物流的影響。

從應用來看，陳惟聖預期，下半年消費需求趨緩、工業需求走升，半導體產能轉向車用、伺服器、網通應用，半導體短缺可望紓解，長短料問題可望從第3季開始緩解。

展望下半年MLCC市況，陳惟聖預估，下半年MLCC市場不確定性風險仍高，仍有通膨、疫情、戰爭等3大變數，其中中國動態清零封控，使得製造業產能起伏不定，人力短缺、生產效率差；其次手機、筆記型電腦、電視等消費需求下滑，代工OEM/ODM廠調整存貨策略，降低庫存水位，拉貨保守。

此外，俄烏戰爭持續加劇通膨風險，經濟衰退風險增加，消費市場需求緊縮，客戶庫存去化時間拉長。

不過陳惟聖指出，下半年車用、伺服器、網通、充電儲能需求穩健成長，支撐下半年車用、工規、高階利基型MLCC產品成長動能。

從庫存天數來看，陳惟聖指出，今年上半年MLCC通路代理商平均庫存天數約75天至90天，部分品項高達100天，預估最快第4季庫存水位才明顯去化。

TrendForce預估，下半年消費規格MLCC產品供應商平均庫存天數提升至90天至100天，工規產品維持上半年的平均45天至60天，車規品維持上半年的平均30天至45天。

展望下半年MLCC報價走勢，陳惟聖預估，將隨產業需求轉換、市場在不同規格產品庫存高低水位差異變化，第3季買方市場抬頭，是2020年疫情爆發後首見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳惟聖舉例，代工OEM/ODM客戶採購緊縮得標供應商數量，從原先平均3家減至2家廠商，同時拉大訂單配置比例，從6比4擴大至8比2，激發供應商相互競價搶單跟進報價。

消費規格MLCC產品降價壓力大，TrendForce預期，第4季消費規格MLCC產品價格較第3季下滑區間在1%至2%，車規和工規產品價格持平；第3季消費規格MLCC產品價格較第2季下滑約2%至4%區間，工規產品價格下滑幅度約1%至2%，車規產品可持平，預估到明年第1季，仍是買方議價循環市場，下半年消費規格MLCC產品出貨恐受壓抑。（編輯：趙蔚蘭）1110722