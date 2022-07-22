樂天銀7月開戶數破10萬 瞄準未來赴日旅遊商機

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（中央社記者蘇思云台北22日電）純網銀樂天國際銀行今天宣布，7月開戶數突破10萬戶，看好國境逐漸解封的赴日旅遊商機，會提供跟日本市場與旅遊高度連結的服務，對持續擴展客戶規模有信心。

台灣3家純網銀樂天國際銀行、連線銀行（LINE Bank）與將來銀行都已開業，線上數位金融戰爭日漸白熱化。

樂天銀今天發布新聞稿，明確目標是在台灣長久經營，讓客戶享受更方便的金融生活，今年將提供更多專案和服務以擴大客群。

樂天銀指出，隨著疫情趨緩，國際邊境陸續重啟，看好台灣哈日族期待赴日旅遊，樂天銀會提供跟日本市場與旅遊高度連結的服務，如果樂天銀可跟日本樂天生態圈深度合作，對持續擴大客戶數有信心。

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日本樂天銀行今年初公布開戶數已破1200萬戶，樂天銀指出，受益於股東日本樂天銀行在日本20多年的經營經驗，業務上非常重視資訊安全與穩定性，也把相關經驗複製到台灣。

樂天銀指出，無論是開戶數、存款、放款上，今年持續推出不同方案，像是行動支付消費金額享2%現金回饋無上限，滿足特定條件享有次月活儲年利率1.25%存款金額無上限，以及推薦開戶等優案，都獲得熱烈迴響。（編輯：張均懋）1110722