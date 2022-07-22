精浚科技PCR檢測20分鐘完成 拚第4季獲台灣EUA

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）精浚科技今天發表自主研發的「精敏1號核酸分析儀」，20分鐘可完成PCR檢測，並與世基生醫、台美檢驗完成合作備忘錄簽約。目前正在國立大學醫學中心進行臨床試驗，預計8月中取得臨床數據，第4季完成台灣緊急使用授權（EUA）。

精浚科技董事長廖國富透過新聞稿表示，精敏1號核酸分析儀為100%自主研發可攜式PCR檢測儀，整合自家超過10年以上的光學、電學、機械和生醫技術，是革命性核酸檢測產品，可以兼容各種疾病檢測。除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之外，目前研發中還有猴痘、肝疾病、經濟動物（家畜家禽）和伴侶動物（如寵物）等相關疾病。

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精浚科技總經理吳文濱指出，精敏1號核酸分析儀通過SGS檢驗、歐盟CE認證，20分鐘即可完成PCR檢測，且一次可以檢測4組試劑，串連256台儀器，同時檢驗1024人次，並上傳數據，產品可以單獨使用也可以多台連線使用，滿足各種使用情境。

廖國富表示，精浚科技多年來以「高端、利基、長尾」為主要營運發展策略，因此積極深耕歐、美、日等海外市場，外銷占比高達60%。精敏1號核酸分析儀7月底將進軍歐洲市場，下一步會以「鄉村包圍城市」的策略回銷台灣，加快新產品開發速度，創造最大的效益。（編輯：楊蘭軒）1110722