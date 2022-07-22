宏碁商用PC撐盤 泛亞區下半年拚持平

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（中央社記者江明晏台北22日電）宏碁表示，上半年泛亞區在商用PC挹注下，年增22%，儘管下半年商用市況趨緩，宏碁透過「雙印」（印度、印尼）商用市場布局，仍力拚下半年不衰退，優於亞太市場估計年減8%至10%的表現。

宏碁今天舉行Acer Day亞太年度活動，邀請原子少年ATOM BOYZ「地球」首度成為活動代言人，現場吸引大批粉絲齊聚。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠受訪時表示，Acer day活動近2年因為疫情轉為線上，這次回歸實體並擴大舉辦，邀請亞太區16個國家都參與，宣言影片將於8月3日首播，亞太7區同步串流，「等於幫原子少年團南向出口」，也希望透過Acer day的造勢，能在大家都在消化庫存之際，力拚第3季銷售表現。

他透露，上半年宏碁在泛亞地區的銷售量年增22%，優於整體市場10%的表現。因為疫情之後，遠距紅利告一段落，印度、印尼銷售回歸正常，消費市場趨緩，大部分還是靠商用PC發動。

展望下半年，他表示，整體亞太區市場大概是8到10%的年減幅度，但宏碁力拚泛亞區下半年的年增幅度持平不衰退，就能優於市場很多。

他說明，整個市場而言，商用下半年雖然還是會維持年增正成長，但季度表現已開始走跌，下半年對比上半年的力道明顯較差，各家廠商現在搶商用訂單相當積極，且為了消庫存不計成本。

他說，以前商用訂單「不用行銷就可以賣」，現在可以說是回到2019年的正常情況，但全年來說，商用市場表現一定比去年好。

而相對商用市場，消費PC衝擊較大，他分析，宏碁商用、消費產品營收第2季比重是6比4，下半年還是會看到商用大於消費，因為「消費表現非常弱」，主要來自通膨影響消費力，加上東南亞解封，消費力道轉移至旅遊，直接波及手機、筆電開銷。

至於需求是消失還是遞延？侯知遠說明，下半年商用市場比較像是需求遞延，來自去年沒有滿足的訂單，但也只有些微訂單遞延；消費買氣則是「沒信心就沒有了」，沒有所謂遞延的問題。

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在亞太地區政府商用標案的部分，他說明，每一國有點不太一樣，印度、印尼雙印市場人口多，兩國都在倡導當地製造，因此政府釋出很多標案，其他國家泰國、菲律賓約略持平，整體而言要靠雙印市場，挹注微幅成長。

面對Intel要漲價，他表示，PC產業一直以來都被幾家供應商壟斷，大家一直想辦法去平衡，但是效果有限，很無奈「成本變高、也不能漲價，貨幣升值的空間也無法反映」。（編輯：翟思嘉）1110722