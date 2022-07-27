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台泥張安平：能源為經濟利基 技術應留台灣發展

2022/7/27 13:33
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（中央社記者賴言曦台北27日電）台泥集團所屬台泥儲能（NHOA.TCC）的大直台北樂群充電站今天啟用，董事長張安平表示，希望儲能科技盡量在國內發展，因為能源是未來經濟的利基，若無自有技術，而是被國際掌控，「並不是個好事情」。

台泥今天舉辦NHOA.TCC台北樂群充電站啟用記者會，由台北市副市長黃珊珊、張安平等人共同剪綵。

談到儲能電池成本，張安平指出，目前鋁、銅、鎳、鋰等金屬原料價格都有回落，但仍位處高檔，反而油價回落幅度最大；煤價則完全沒下跌，因為還是不夠用，目前煤價約為400美元，去年進價僅70美元，顯示煤炭價格有倍數成長。

對於台泥儲能事業規劃，張安平說，台泥發展儲能科技沒有仰賴政府補助，當前在台灣發展儲能事業還沒有開始回本，「發1度電，賠3度電」；但隨著很多國家已經訂出使用電車的時程，展望未來仍有機會獲利，目前台泥在歐美地區投資的儲能事業就已經開始賺錢。

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台泥指出，今天啟用的NHOA.TCC台北樂群充電站是DC/DC充電站，據瞭解，建造成本約為一般AC/DC充電站的5至8倍，每年可發電7000度，減碳3600公斤；該站點是台灣首座可透過Line預約充電服務的充電站，並結合語音協助、車牌辨識系統，還有智慧地鎖，免除油車占位的疑慮。

台泥目前在全台共有3處充電站點，分別為花蓮台泥DAKA站、台南7-ELEVEN亞萬門市及今天亮相的台北樂群充電站；台泥擬在今年9月規劃台北市至善路站點，充電裝置將搭配CCS1附TPC轉接頭，今年底可望在東部縣市（宜蘭、花蓮、台東）各建置至少1座台泥儲能充電站。（編輯：張良知）1110727

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