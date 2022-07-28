亞洲生技大展登場 瞄準新趨勢布局全球前瞻大策略

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）生技產業年度盛事亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan exhibition）今天在南港展覽館登場，匯集來自15個參展國家，串連550家指標性大廠，瞄準新趨勢布局全球前瞻大策略，打造亞洲生技領域核心重鎮。

亞洲生技大展今天舉行開幕式，前副總統陳建仁、疫情指揮官王必勝親臨現場，總統蔡英文以影像致詞祝賀。

蔡總統表示，2021年台灣生技公司營業額突破新台幣7000億元，較前一年成長近10%，生物科技是公共衛生及國家發展的重要關鍵，政府將醫療科技及精準健康列為長期發展的六大核心戰略產業之一，目標是讓台灣成為精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者。

蔡總統表示，疫情下凸顯了生技產業的重要性；政府也正致力修正法規，推動細胞治療與遠距醫療、立法指引再生醫療的發展，並成立基金支持相關研究。

前副總統陳建仁則表示，生技產業多年來已是台灣發展的重點產業之一，不論學研單位、政府與業者，皆合力打造產業生態系，他期待，今年展會能創造更多國際合作機會。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，生醫產業的供應鏈與CDMO（委託開發暨製造服務），因疫情成為強勢關注焦點。今年亞洲生技大展的主題為「串接亞洲生技價值鏈（Connecting the Asian Value Chain）」，展示亞洲生技正在引領的創新、市場、供應、投資價值鏈，並與在地、國際、未來鏈結，成為全球生技領域的關鍵場域。

今年展區內配合主題規劃全新CDMO專區，以及生物相似藥、細胞治療與再生醫療、精準醫療及基因檢測、醫藥醫材、生技服務、智慧醫療、國際醫藥、製藥設備與儀器、政府學研及新創產學育成等14大專區，展示台灣生醫領域頂尖技術以及未來生技前瞻新趨勢。

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今年大會緊跟趨勢，打造全新CDMO專區，集結生技業護國神山大廠台耀、台康、永昕、進階、神隆、啟弘、潤雅、霖揚等知名企業，展示細胞株培養、生物藥品開發、臨床測試及原藥料生產製程等一站式平台，期待透過台灣獨特生醫技術優勢，打造亞太生醫CDMO生態圈，搶攻全球百億新商機。

除了台灣生技企業熱絡參展，各國與跨國藥廠也積極參展，看準國內生技產業發展潛力，包含比利時、美國、波蘭、菲律賓、瑞士、澳洲、英國、加拿大、馬來西亞等9國組成國家館，及國際知名藥廠與醫藥公司如AZ、GSK、BD、必治妥、艾昆緯、暉致、諾華、禮來、武田、國鼎等國際大廠參展，共同建構台灣與國際生醫合作橋梁。（編輯：張均懋）1110728