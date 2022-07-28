花旗：估美明年1月前升息8碼 經濟輕度衰退機率高

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（中央社記者張璦台北28日電）美國聯準會（Fed）積極打通膨，7月宣布調高利率3碼，花旗銀行預估，9月至明年1月，Fed將再升息8碼，並視通膨情況動態調整；同時，估計美國明年出現輕度衰退機率落在55%。

花旗銀行今天舉辦2022年第3季投資展望線上記者會，Fed在台灣時間今天凌晨宣布升息3碼（0.75個百分點），花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞指出，亞洲股匯市今天呈現小漲小跌，主因是這次升息幅度並未出乎市場意料。

曾慶瑞表示，若接下來Fed為快速打壓通膨，升息速度、幅度超乎想像，才有可能對全球風險性資產有負面衝擊；通膨以外，俄烏戰爭、美中對峙都將影響風險性資產價格；下半年回歸基本面，企業獲利是主宰股市、股價的關鍵因素，主軸仍是股優於債。

他表示，花旗預估Fed將在9月升息3碼，11月、12月分別各升2碼，明年1月升1碼；到明年年中，美國政策利率攀至4.25%。

同時，花旗指出，今年全球經濟成長率將從上一季預估的4.1%調降至3.0%；美國經濟成長率則從4.0%下調至2.3%；台灣部分則從3.8%下修至3.4%。

經濟衰退風險增加之際，花旗也對於美國經濟展望，提出3套劇本，其中以明年出現輕度衰退機率55%最高，再來是軟著陸、機率40%，最後是重度衰退、機率僅5%。

曾慶瑞說明，如果供應鏈斷鏈獲得緩解、Fed停止升息等，就可能呈現軟著陸；供應鏈困局續存、Fed持續升息，則可能陷入輕度衰退。

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通膨正快速侵蝕現金的價值，花旗指出，若以每年5%通膨率為例，100美元在30年後只有30美元的購買力；同時，花旗認為，通膨率將在今年第3季到達頂點，但物價卻無法快速反映，主要原因在於全球關注淨零碳排，無形中提升生產成本。

花旗指出，地緣政治的衝擊讓企業的營運考量由效率性轉為可靠性；美中貿易戰也使得各國貿易成本變高，可預見短期內，投資人將深受高物價所苦。（編輯：潘羿菁）1110728