晶片法案過關 專家：有助台廠減輕在美成本壓力

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（中央社記者張建中新竹29日電）美國聯邦眾議院通過補貼半導體產業的「晶片法案」（CHIPS Act）。產業專家表示，將有助減輕台廠在美國投資的成本壓力。

路透社報導，眾院今天以243票對187票通過該法案，把法案送進白宮予總統拜登（Joe Biden）簽署。此法將為美國半導體生產挹注520億美元的政府補貼，並為投資晶片廠提供估計價值達240億美元的稅收減免。

法案也將批准在10年間用大約2000億美元來加強科學研究，以提升對中國的競爭力。國會仍需另外通過撥款法案來對相關投資挹注資金。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，美國晶片法案應可減輕台廠在美國投資的成本壓力。不過補貼金額的分配等相關細節仍待進一步觀察。

劉佩真表示，以全球布局角度看，台積電在美國是比較象徵性的投資，亞利桑那州5奈米廠規劃月產能僅2萬片，仍以台灣為生產重心，台灣整體產能的性價比還是比較高。

針對法案添加附加條款，限制接受補貼的業者未來10年不得到中國建立新廠或先進製程產能，劉佩真說，這主要是希望廠商選邊站，慎防中國半導體供應鏈崛起，鞏固美國在全球半導體的領導地位。

劉佩真認為，韓國業者會受比較大的影響，特別是三星（Samsung）。三星自2012年起到中國投資總金額達258億美元，位於西安的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠，占整個三星NAND Flash總產能的42.3%。

劉佩真表示，三星未來若無法持續擴充西安廠產能或導入更先進的製程，對NAND Flash事業勢必會造成一定程度的影響。日本鎧俠（Kioxia）及美國威騰（WD）受惠機會較大，此外，中國長江儲存未來也會極力擴充NAND Flash產能，三星未來NAND Flash事業變化值得關注。

至於台廠，劉佩真說，目前宣布到美國投資的有台積電（2330）和環球晶（6488）。由於過去幾年兩岸政經情勢比較緊張，台廠並沒有到中國新建廠房的狀況，只有台積電去年加碼南京廠28.9億美元，擴增28奈米產能。

劉佩真表示，未來幾年在兩岸關係可能持續緊俏下，台廠在中國廠房的布建可能會處於比較停滯的狀況。台廠在中國產能建置，在整體營收或獲利的占比也都是極低比例，即便美國設下限制，預期短期對台廠影響不大。

劉佩真說，台灣半導體廠生產重鎮還是在台灣，占比高達9成，即便未來沒有持續到中國繼續擴產，並不會影響台灣在先進製程或矽晶圓的高度競爭力。

法案補貼將帶動多家半導體廠積極擴產，引發未來半導體產能可能供過於求的隱憂，劉佩真表示，隨著需求趨緩，半導體產業將從前兩年的供需非常緊俏，逐步趨向於平衡，明、後年新產能陸續開出，有可能出現供過於求情況，不過預期時間不會太久。

劉佩真說，半導體中長期結構性需求已經浮現，很多新興應用市場如電動車需求量倍增，加上傳統消費、通訊及電腦需求在庫存調整過後，未來伴隨全球經濟回到復甦軌道上，預期半導體的需求可望回升。

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劉佩真表示，包括美國在內，各國紛紛大力扶植半導體產業，未來勢必會帶來半導體通膨效應，隨著生產成本變高，晶片價格可能上漲，連帶帶動終端產品售價上升，不是消費者能夠長久忍受。

半導體產業發展無法一直立基於國家安全的論調上，而忽略專業分工產生全球化的效益，劉佩真預期，未來各國政策可能會進行修正，在效率與國家安全之間取得平衡。（編輯：張均懋）1110729