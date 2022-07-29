高雄七賢安居社宅統包工程招標 預計2027年完工

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（中央社記者蘇思云台北29日電）國家住宅及都市更新中心今天宣布，在高雄市前金區推出「七賢安居」社宅新建統包工程，預計2027年完工，預計提供約600戶社宅，即日起公告上網招標到今年9月7日上午10時截止。

國家住都中心今天發布新聞稿，「七賢安居」基地位於高雄市前金區市中一路與賢中街口，鄰近愛河、河濱國小、前金國中、立德棒球場等，週邊也有六合觀光夜市、高雄市立歷史博物館、新崛江商圈，具備多元化生活樣貌。

另外，本案基地距離高雄捷運市議會（舊址）站800公尺、高雄輕軌文武聖殿站900公尺、往國道1號約20分鐘車程，交通區位便利。

國家住都中心表示，七賢安居將提供約600戶社宅，也將規劃設置托嬰中心、日照中心、社區全齡運動中心、青創空間等附屬設施，除了提供優質生活環境，也希望創造就業機會、活化舊社區、滿足住戶及週邊居民完善的社福服務等任務。

國家住都中心持續在全台各地興辦社會住宅，以滿足民眾安家的需求，相關招標訊息已公告在網站採購專區。（編輯：翟思嘉）1110729