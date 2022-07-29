吳政忠：醫療結合半導體 精準健康產業前景可期

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）國家科學及技術委員會主委吳政忠今天表示，目前台灣的半導體產業站在世界最高點，若結合頂尖的半導體產業與醫療科技，他樂觀預估到2030年，未來最有機會的產業，將會是精準健康產業。

吳政忠今天前往南港展覽館的亞洲生技大展，出席防疫科學研究中心發表會，隨後參訪展場內包括國科會、台灣大學、清華大學、成功大學、陽明交通大學、中興大學、台北醫學大學、中國醫藥、輔仁大學等展區。

吳政忠致詞指出，科技部在27日改制為新的國科會，以前國科會是「國家科學委員會」，「技術」沒在裡面，展望台灣未來10年、20年、30年，台灣的基礎科學研究，要從上中下游一直介接到產業去國際打拚。

吳政忠說，防疫科學研究中心，是由成大、陽交大、國防醫學院、長庚大學暨長庚醫院、台大等五個大學團隊合作，是股非常大的力量，能大步邁向國際，非常具競爭力。

吳政忠強調，台灣雖非很大的經濟體，但若透過合作且持續加強基礎研究，以台灣整體力量邁向國際頂尖，可在全世界幾個最頂尖的產業主題中，挑一、兩個去突破，而非永遠跟在別人後面。

吳政忠回顧，COVID-19疫情兩年多前來襲時，國科會生科處處長陳鴻震馬上集結台灣最頂尖學校與醫院，共同彙整防疫科技項目，成立防疫科學研究中心。他坦言，若無先前累積的研究與準備，這中心不可能會忽然出現。

吳政忠表示，在中心成立後，馬上投入對抗看不見的病毒的戰爭，大家團結一致，從檢測試劑、藥物、疫苗到智慧防疫設備環環相扣，也希望此成果可輸出到國際，更能與國際整合。

吳政忠期許，從台灣的科學園區，能看見半導體產業站在全世界最高點，他展望台灣未來10年、20年、30年，不能只有半導體產業站在最頂尖位置，也必須外溢到其他產業。

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吳政忠樂觀評估，繼半導體產業後，到2030年間，台灣第一個最有機會的產業，將會是精準健康產業，這包括從預防、診斷、治療到後期的照顧，這要透過台灣最厲害的醫療科技與最強的ICT結合達成。

吳政忠致詞後，前往參觀展區內多個大學與學研機構的展館，並表示展覽主題與新國科會的發展主軸非常契合，都是這些學校過去幾年，從研究到新創的亮麗成果，尤其在後疫情時代，展現出台灣精準健康產業的活力。（編輯：張均懋）1110729