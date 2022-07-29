群聯：下半年營運不會衰退 持續擴充研發人力

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（中央社記者張建中新竹29日電）群聯執行長潘健成今天表示，受需求快速下降影響，庫存問題浮現，不過年底旺季需求仍可期待，預期下半年營運不會比上半年衰退，群聯將持續擴充研發人力。

記憶體控制晶片廠群聯下午舉行線上法人說明會，潘健成說，群聯至第2季存貨金額新台幣233億元，週轉天數170天，高於第1季的168天及去年同期的119天。

潘健成表示，庫存確實有壓力，至第2季底已提列10億元左右的庫存備抵，第3季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）恐將跌價，將持續認列庫存備抵，待未來市場回溫，原物料價格回升將可回沖。

潘健成強調，目前並不是供給過多，而是需求快速下降，造成庫存積累，年底耶誕節旺季需求仍可期待，預期第4季庫存可望有機會稍微緩解，整體下半年營運應不會比上半年衰退。

他表示，群聯下半年期待持續出貨，同時採購低價貨源，若NAND Flash供應商有減產訊號，將刺激下游客戶回補庫存，群聯會根據供應商提出的訊息做為進貨考量。

潘健成說，雖然部分美系廠商縮減人力、凍結人事，不過，群聯上半年研發人力達2658人，工程師依然不足，將持續擴充高素質人力，預計明年第2季研發人力將擴增至3500人。

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群聯董事會日前決議，自7月18日至9月16日，買回1萬張庫藏股，買回區間價格每股200元至325元。潘健成表示，買回庫藏股不是為了支撐群聯股價，而是趁股價不合理情況下，買回做為獎勵員工之用。

群聯第2季營收162.85億元，季減4.8%，稅後淨利18.07億元，季減17.3%，每股純益9.17元；累計上半年營收333.91億元，年增15.95%，稅後淨利39.91億元，每股純益20.26元。（編輯：楊蘭軒）1110729