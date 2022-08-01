工總喊設平準基金穩電價 經長：台灣電價數一數二低

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）工總質疑7月調電價找產業界多負擔，無法解決根本問題，呼籲政府建立電價平準基金。經濟部長王美花今天回應，台電有電價平穩基金機制，但因國際燃料成本史無前例大漲，已無法支應，即使7月調漲，台灣電價在全球仍是數一數二低。

王美花今天出席「台電公司職場互助教保服務中心」聯合揭牌儀式，並在活動前接受媒體聯訪，談及半導體供應鏈、工總白皮書、電價和台積電在高雄設廠等議題。

工總上午發布2022年工總白皮書，工總理事長苗豐強呼籲政府、社會應以數學、科學的角度來看待核能議題。王美花表示，台灣目前都還在持續使用核能，只要年限未到，就會繼續使用下去。

不過王美花指出，核二廠1號機，是因地方不同意台電將燃料棒取出後，再興建乾式貯存槽，所以才無法使用到期滿才退役，核能議題需要中央、地方政府與社會各界一起討論，至於工總意見，經濟部會謹慎看待，也願與工總持續交流討論。

對於工總質疑7月電價方案，未調漲1000度以下民生用電，工業與大戶用電調幅高達15%。王美花說，這次調漲，是因全世界燃料成本大幅上漲3至4倍，且無論有無使用核電，各國電價漲幅均比台灣高。

王美花進一步表示，很多大企業都有在各國設廠，應該都能了解，與國際電價比較，台灣電價在國際上仍是數一數二低，至於民生用電不漲，實在是因為這波通膨幅度非常大，所以才採取不同的處理。

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王美花也說，台灣正加緊腳步發展再生能源，且台灣經濟是外銷導向，加上RE100要求，企業必須使用綠電，因此台灣應盡量發展綠電；她也說，經濟部也有規劃以再生能源搭配燃氣發電機組、儲能設施，這部分會謹慎處理。

對於工總也建議設置電價平準基金，並審慎面對後續電價調整。王美花表示，台電本來就有電價平穩基金，但這一年多來國際燃料成本上漲，是歷史上從未有過的現象，因此原先的餘裕實已無法支應。（編輯：潘羿菁）1110801