世界先進第3季營收估減16% 庫存調整至2023上半年

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）晶圓代工廠世界先進今天表示，客戶積極調節庫存，第3季產能利用率恐下降，季營收估季減13%至16%，並預期庫存調整可能延續到明年上半年。

世界先進下午舉行線上法人說明會，營運長尉濟時說，隨著消費市場需求疲弱，客戶積極調節庫存，第3季整體產能利用率會有明顯調整，季營收將約新台幣129億至133億元，估計將季減13%至16%。

尉濟時預期，第3季毛利率將約44%至46%，營業利益率32.5%至34.5%。他指出，大尺寸及小尺寸驅動IC第3季出貨量將下滑，0.18微米以下製程比重將滑落，電源管理晶片比重應可提升。

尉濟時表示，客戶訂單明顯自高點下滑，能見度縮短為3個月。世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞指出，第4季客戶將持續調整庫存，不排除可能延續到明年上半年。

陳姿鈞說，下半年景氣下滑，產品價格比較有空間談判或調整，不過預期產品平均售價仍可望維持穩定。

世界先進董事長方略表示，目前經濟下滑趨勢確定，客戶調整庫存，世界先進會了解市場狀況，在中短期產能建置方面與客戶一起合作，力求讓產能貼近客戶需求。

尉濟時指出，世界先進今年資本支出將自先前的新台幣240億元降至230億元；其中，70%的支出將用於晶圓5廠，20%的支出用於建置晶圓3廠產能，其餘支出則用於其他廠區例行維護。

至於股利政策，方略說，世界先進將會維持一貫的作法，實際發放的股利，希望保持穩健成長方式。他並表示，目前沒有買回庫藏股計畫。

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世界先進第2季在客戶對各製程晶圓持續增加，季營收再創新高，達153.01億元，季增13.4%。受惠有利匯率條件及平均售價提升，毛利率50%，較第1季拉升1.6個百分點；稅後淨利48.87億元，季增19.4%，每股純益2.98元。

世界先進累計上半年營收287.92億元，年增48.9%，毛利率49.2%，較去年同期揚升約9.6個百分點，稅後淨利89.78億元，年增86.4%，每股純益5.48元。（編輯：楊蘭軒）1110802