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凌華：下半年加速出貨 擬調整價格反映晶片成本

2022/8/2 16:29
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（中央社記者吳家豪台北2日電）工業電腦廠凌華今天召開線上法人說明會，財務長鄒大智說，下半年營收成長動能將持續，主要來自現有訂單的加速出貨；由於英特爾晶片下半年將漲價，凌華也將在產品價格上做出相對應的調整，對毛利率沒有立即影響。

凌華今年第2季營收約新台幣27.88億元，季增8%；營業毛利10.94億元，季增28%；毛利率39%，季增6個百分點，優於預期，主因原物料缺貨，凌華向客戶收取在市場上掃貨的價差；因業外處分中和廠獲利3.56億元，稅後淨利約4.38億元，季增7.65倍；每股盈餘2.02元。

累計今年上半年凌華合併營收為53.69億元，年增23%；稅後淨利4.89億元，年增6.09倍；每股盈餘2.25元。

鄒大智表示，上半年聚焦大客戶出貨，主要在歐美地區，因此上半年美國營收年增34%，歐洲營收年增40%，成長幅度較高；亞太及中國地區客戶規模相對較小，出貨排序較低，因此亞太營收上半年成長20%，中國營收成長2%。

從產品類別來看，凌華上半年聚焦客製化產品及AI（人工智慧）應用標準品，已有越來越多新專案聚焦AI、系統類產品，凸顯凌華過去的投資效益，面板類產品與友達合作的綜效也慢慢顯現。

展望下半年，鄒大智看好營收成長動能持續，主要來自現有訂單的加速出貨，以亞太及中國地區較明顯。產品成長動能將來自AI、系統類，其中面板系統類標準產品將於下半年上市。

新事業方面，凌華投資ZettaScale及FARobot公司，強攻機器人科技，產品技術及市場推廣按計畫開展，投資虧損逐步縮減，前景可期。

鄒大智說，供應鏈料況短缺已比較緩解，但尚未明顯表現在成本或供貨交期，預計交期改善將等到2023年才比較顯著。凌華審慎面對升息、通貨膨脹、物料上漲對成本的影響，保守看待投資與庫存管控。（編輯：楊蘭軒）1110802

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