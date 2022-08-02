捷迅上半年表現穩健 第2季每股賺逾半個股本

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（中央社記者賴言曦台北2日電）貨攬業者捷迅今天公告第2季營收新台幣15.29億元，年增34.57%，稅後淨利1.55億元，年增154.6%，每股稅後盈餘（EPS）5.17 元；上半年表現穩健，第2季創連17季獲利成長佳績。

捷迅表示，公司各項服務項目營業占比分別為空運服務66%、海運服務25%、其他服務9%；各項服務項目營收增幅部分，分別為空運服務年增30.43%、海運服務年增26.72%、其他服務年增12.64%。

捷迅指出，自今年3月以來，美國貨幣寬鬆政策加上高關稅影響，通貨膨脹導致終端消費疲弱，消費電子及量販零售業者陸續調降今年財測；俄烏戰事開打以來，各類物價齊揚、經營成本墊高，歐洲市場也加劇面臨能源危機，中國則在4月至6月的清零政策下造成生產指數未達預期，全球經濟出現衰退疑雲。

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捷迅表示，在絕大多業者面臨供大於求所帶來的運價驟跌、營收下降時，捷迅仍能使營收、獲利達預期目標，主因是持續優化整合型的物流服務，提供客戶靈活解決方案，使運輸成本有效管控，時效更快速便捷； 讓客戶感受到全方位物流業者不僅能解決跨國運送的艙位、運價問題，也能處理發生在出口地、進口端的陸路運輸、海關、碼頭、拖車司機、倉儲各類狀況。

展望後市，捷迅指出，除了在各項營運服務項目上持續優化精進外，也著重在建構物流分析系統與風險管控制度，強調人才培訓，對於下半年及未來營運狀況，有信心挑戰成長再創佳績。（編輯：黃國倫）1110802