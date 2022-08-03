馬來西亞台灣形象展開幕 首度虛實混合模式洽談商機

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）2022年馬來西亞台灣形象展今天開幕，今年鎖定智慧醫療、工業4.0與綠色經濟、智慧農業、清真產品、消費生活及人才、觀光及金融服務等六大主題，透過線上、線下混合方式進行，吸引逾220家馬來西亞買主與台商洽談。

外貿協會指出，2022年馬來西亞台灣形象展今天在台北、馬來西亞吉隆坡線上同步舉行開幕典禮，國際貿易局副局長李冠志與貿協董事長黃志芳等人皆出席。

貿易局表示，本次活動是今年度針對新南向國家舉辦的首個大型台灣形象展，以智慧醫療、工業4.0與綠色經濟、智慧農業、清真產品、消費生活及人才、觀光及金融服務等6大主題，設立11個形象館線上展示，共有160家廠商參展，吸引超過200家馬來西亞買主與台商洽談。

李冠志致詞表示，台灣、馬來西亞貿易關係密切且互補，在2021年，馬來西亞是台灣新南向國家第二大貿易夥伴，在2020年，為台灣全球第七大貿易夥伴，貿易金額達到250億美元。

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黃志芳表示，這次的台灣形象展覽，是台灣在馬來西亞首度結合線上、線下混合展，而台灣、馬來西亞更是最佳的ESG合作夥伴，雙方也就此尋求建立新的夥伴關係。

貿易局說明，因疫情趨緩，今年特別在吉隆坡知名購物中心Sunway Velocity Mall辦理實體展示會，展期從8月2日起至8月7日，展出如台灣優質的美妝保養品、文創禮品、工業電腦、手工具、醫療器材、食品包裝機、居家用品等，讓馬國當地民眾親身體驗兼具科技及時尚的台灣產品。（編輯：潘羿菁）1110803