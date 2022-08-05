公平會證實統一收購家樂福已送件 3面向審查

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（中央社記者蘇思云台北5日電）公平會今天證實，統一收購家樂福案件已經申請遞件，目前還在檢視是否需要請業者補件，後續如果實際啟動審查，將從垂直結合、水平結合、綜效等3面向進行審查。

統一與統一超商在7月19日舉行重大訊息記者會，宣布砸下新台幣290億元，買下法商家樂福60%股權，正式收購台灣家樂福，為通路業投下震撼彈。不過，後續還要經過公平交易委員會審查，統一預估2023年年中公平會審查會有結果。

公平會發言人陳志民告訴中央社記者，最近已經收到統一遞件，審查流程在統一、家樂福提供完整文件後才會開始，目前業務單位還在看是否需要請業者補件。

陳志民指出，後續實質審查會看3個面向，第一是垂直結合面向，統一集團經營觸角多元，內部包含許多事業單位，其中食品事業與家樂福存在上下游垂直供應的關係，審查上會看是否涉及市場封鎖跟限制競爭等。

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第二是水平結合面向，相關態樣要等後續再來檢視跟分析，會看通路市場是否過於集中，造成業者提高價格的可能性等；第三是併購後綜效，像是對消費者而言供貨更穩定、可以一次購足方便性，也就是說，對於市場的疑慮還有經濟上的好處都會一起檢視。

根據相關規定，公平會審查結合申報案期限，若實際開始審查，公平會須在30個工作天內完成審查，必要時得延長60天。（編輯：楊凱翔）1110805