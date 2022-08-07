法人：台股一舉站回萬五 若無新利空本週再戰季線

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（中央社記者潘智義台北7日電）台股上週五大漲逾300點，一掃中國軍演利空陰霾，週線上揚35.97點，一舉站回萬五整數大關。法人認為，若無新利空，且美國7月消費者物價指數年增率下降，將有利台股上攻季線。

至於中國對台經濟緊縮效應，法人說，可能在台股補漲之後才會逐步反映。

台股週五收在15036.04點，上漲333.84點，漲幅約2.27%，成交值新台幣2027.76億元，加計盤後交易約2066.98億元，權值股台積電、聯電貢獻指數逾半漲點。

美國7月就業數據優於預期，加深外界揣測聯邦準備理事會（Fed）升息政策將更為激進聯想，整體而言，影響台股盤勢重要指標包括市場預期美國本週即將公布7月消費者物價指數（CPI）年增率可望下降；鴻海等多家重量級公司舉行法說會，以及指數編纂公司MSCI季度調整等。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股因中國軍演一度重挫，但上週五大漲300多點，代表軍演對台股的影響應有機會告一段落；由於上週台股表現相對美股落後，美股費半指數連5週在半年線之上，台股仍在季線約15400點之下，或許有補漲空間。

黃國偉認為，中國軍演未擦槍走火，台股財報公布將陸續告一段落，若美國消費者物價指數（CPI）年增率如預期往下掉，則台股也有機會順勢上攻季線；至於中國對台經濟緊縮的效應，則可能在台股補漲之後才會逐步反映。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜透過新聞稿指出，雖然上週台股因為政經情勢使得盤面一度呈現觀望，平均成交量能下滑至不到2000億元的水準，不過在國安基金與金管會研擬限空令的消息傳出，加上美股持續揚升，4大指數中包括道瓊、費半、標準普爾（S&P500）指數都已回升至半年線位置，多方訊息再度振奮整體投資信心。

廖炳焜表示，目前對台股最有利的為美股領軍反彈利多，且這波全球彈升格局中，以台股的彈幅較為落後，未來有機會持續跟進，不過目前進入法說會高峰，不少公司開始釋出庫存調整等訊息，使得台股反彈力道受到影響。

他說，12日MSCI將公布季度調整，雖然季度調整的幅度會較半年度小，但目前市場多認為MSCI調升陸股趨勢未變，研判台股權重可能受到小幅調降。

安聯投信台股團隊指出，8月美聯準會不開會，加上7月CPI預期將下滑，為市場提供交易反彈的空窗期；現階段評價修正先於獲利修正，股價雖已大幅修正，然獲利下修剛開始，基本面何時落底與庫存調整變化，將成為市場關注焦點。（編輯：林淑媛）1110807